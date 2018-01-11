На Херсонщине зафиксировали массовую гибель диких птиц - к берегу прибило более 5000 лысух

На Херсонщине в Каланчацком районе зафиксировали массовую гибель диких птиц Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии.

Представители Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды в районе местных населенных пунктов. Сообщается, что результаты анализа будут готовы в течение нескольких дней. Вместе с тем, специалисты не отбрасывают версию, что птицы могли погибнуть на территории соседнего Крымского полуострова.

В Минэкологии отметили, что первые сообщения об обнаружении большого количества погибших диких птиц на Херсонщине - преимущественно лысух - начали приходить 7 января.

Также отмечается, что специалисты ветеринарной медицины взяли пробы биоматериала птиц и направили их на исследование Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Также в сюжете ТСН говорится, что в Каланчакском районе жители села Раздольное самостоятельно собрали более 5 тысяч мертвых птиц дикой лысухи, которых прибило к берегу. Из-за аномально тепой зимы в этом году они остались зимовать на воде.

Напомним, что на Донетчине спасли раненного лебедя, который оказался в ледяной ловушке.