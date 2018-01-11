Запорожская прокуратура открыла дело против священников УПЦ МП, которые отказались отпевать ребенка

Прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство в связи с отказом священников УПЦ Московского патриархата отпевать трагически погибшего двухлетнего ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в Запорожье 31 декабря 2017 года, мужчина, решивший покончить с собой, выпрыгнул с окна восьмиэтажного дома и приземлился на двухлетнего мальчика, от полученных травм оба погибли.

Напомним, что в Запорожье служитель Украинской православной церкви Московского патриархата отказался отпевать двухлетнего ребенка, который погиб в результате падения на него самоубийцы.

Так, действия священников квалифицировали по ч.3 ст.161 Уголовного кодекса Украины («Дискриминация по религиозному признаку»).

«Представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают избирательный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями», - говорится в сообщении.

Также под следствием оказалась общественная организация «Союз православный Радомир». Действие священнослужителей и представителей организации были направлены на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями и повлекли тяжкие последствия.

Кроме того отмечается, что запорожские священники осуждают использование представителями церкви украинского языка, чем унижают национальную честь граждан Украины.

«Некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ). Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается европейское направление развития нашего государства, осуждается проведение антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине», - заявила прокуратура.

Следствие поручено управлению СБУ в Запорожской области. Продолжается досубденое следствие, на данный момент проводятся первоочередные следственные действия.