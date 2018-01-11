Абсолютное большинство украинцев считают борьбу с коррупцией неуспешной

Абсолютное большинство населения (80%) считает борьбу с коррупцией в Украине неуспешной, причем 46% - полностью провальной.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

43% опрошенных социологами респондентов не видят ни одной инстанции, которая активно боролась бы с коррупцией в Украине. Остальное население активных борцов с коррупцией видит в СМИ, журналистах (26%), Национальном антикоррупционном бюро (24%), антикоррупционных общественных организациях (21%), самом населении (12%), странах Запада (11%).

Среди государственных институтов, предназначенных бороться с коррупцией, относительно лучше остальных, по мнению респондентов, выглядят только Специализированная антикоррупционная прокуратура (10%) и Национальное агентство предотвращения коррупции (9%). Совсем не видят "борцов с коррупцией" в Генеральнойпрокуратуре (5%), СБУ (6%), полиции (3%), судах (2%), президенте (3%), правительстве и министерствах (2%), Верховной Раде (1%), власти на местах (2%).

В вопросе формирования Антикоррупционного суда украинцы готовы довериться двум инстанциям - представителям антикоррупционных общественных организаций (42%) и экспертам из западных стран (41%). Значительно меньше готовы поручить это дело депутатам Верховной Рады (10%), судьям от органов судебного самоуправления (10%), представителям президента (6%).

Большинство населения (54%) считает, что в Украине нужно законодательно разрешить для борьбы с коррупцией среди должностных лиц использование метода провокации взятки, а не согласны с этим 26% респондентов.

Опрос проводился 15-19 декабря во всех регионах (кроме оккупированных территорий), в исследовании приняли участие 2004 респондента. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, более трети молодежи Украины назвали самыми большими страхами коррупцию и войну на Донбассе