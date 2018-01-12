В Бразилии пара решила поиграть в «русскую рулетку» - погибла 18-летняя девушка

В Бразилии погибла 18-летняя студентка Паллома Лима, которая пыталась поиграть в «русскую рулетку» со своим молодым человеком.

Об этом сообщает издание Daily Mail, передает «Инфорезист».

Так, инцидент случился в понедельник в бразильском городе Гама. Девушку в критическом состоянии в больницу привез ее 27-летний молодой человек, который, не дожидаясь врачей, уехал на автомобиле.

Также отмечается, что парню не удалось скрыться далеко, поскольку его задержали местные правоохранители. Позже следствие выяснило, что пара играла револьвером в «русскую рулетку». По словам парня, он не хотел смерти девушки. Молодой человек считает произошедшее несчастным случаем.

Полиция также установила двух свидетелей происшествия. У одного из них нашли наркотики и также арестовали. Следствие продолжается.

Напомним, что в Сумах игра в «русскую рулетку» закончилась гибелью человека.