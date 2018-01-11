Главаря якудзы, который скрывался 13 лет, поймали благодаря фото в Facebook

В Таиланде арестовали главу крупнейшей японской преступной организации «Ямагути-гуми», который скрывался от правоохранителей с 2005 года. Мужчину удалось опознать благодаря вирусной фотографии в Facebook.

Об этом сообщает Bangkok Post.

74-летний глава крупнейшего клана якудза Синэхару Сираи скрывался в тайской провинции Лопбури, где успел завести жену. Мужчина находился в международном розыске за убийство одного из ключевых членов конкурирующей с «Ямагути-гуми» преступной группировки.

Обнаружить преступника удалось благодаря вирусной фотографии в Facebook, которая была опубликована в августе 2017 года. На фото мужчина, с традиционными татуировками якудза, играет в настольную игру в парке.

«Дядя, ты мой идол. Когда я вырасту, буду ли я выглядеть так же, как ты?», — сказано в описании к фото.

Помимо обвинений в убийстве на родине, Синэхару также грозит наказание за нарушение миграционного законодательства Таиланда: местные власти предъявили ему обвинения в превышении законного времени пребывания на территории страны.