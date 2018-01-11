В центре Николаева вид на памятник закрывает билборд с изображением этого же памятника

В Николаеве на бульваре на проспекте Центральном вид на памятник «Воинам освободителям» закрывает билборд с изображением этого же памятника.

Об этом в «Facebook»-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» написал пользователь Владимир Киро.

«Установка данной конструкции не то чтобы возмущает, но в данном случае выглядит всё абсурдно. Зачем закрывать вид на памятник с аллеи, а потом на борде размещать тот же вид на тот же памятник с того же ракурса? Запланируйте возможность переноса рекламной конструкции в другое место, когда закончится договор аренды земли, а лучше уберите вовсе. В этом месте ему точно не место», - написал николаевец.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве так «нарисовали» пешеходный переход на проспекте Мира, что он упирается в лужи и грязь.