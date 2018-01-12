На трассе возле Николаева осветили кольцо, на котором недавно такси въехало в траншею

Кольцо возле села Мешково-Погорелово на трассе Н-11 «Николаев-Днепропетровск» и подъезды к нему оснастили LED-светильниками.

Об этом сообщил Вячеслав Деревянко на своей странице в Facebook.

«Итак друзья, таки свершилось, я б сказал, событие века. Кольцо на объездной М14 в направлении Зайчевского таки вышло из мрака и засияло множеством огней. Непросто решалась задача с его освещением, оттого значимость и радость события ещё больше. Наконец приближение к Николаеву будет вызывать радостные чувства у возвращающихся домой и гостей», - написал Деревянко.

Напомним, что ранее на трассе «Николаев-Днепропетровск» такси «Hyundai Accent» упало в окоп, вырытый возле блокпоста. В результате ДТП пассажирка такси — молодая девушка — получила травму шейного отдела позвоночника.

Также ранее водители сетовали, что фортификационные сооружения из бетона, выстроенные на кольце около поселка Мешково-Погорелово, стоят заброшенными и не освещаются по ночам, что может привести к трагическим последствиям.