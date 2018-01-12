Вновь назначенные заместители городского головы – НЕНАСТОЯЩИЕ?

«Войско взбунтовалось! Говорят, царь - ненастоящий!» (фраза из кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию»)

21 декабря 2017 года Николаевским городским советом «под елочку» был принят ряд одиозных решений, одно из которых - № 31/2 «О внесении изменений в решение городского совета от 15.12.2016 № 12/3 «Об утверждении на должности заместителей городского головы и управляющего делами исполнительного комитета Николаевского городского совета» (https://mkrada.gov.ua/documents/27535.html).

Не успел еще город освободиться окончательно от dream-team «варягов», приведенных в город экс-мэром, как упомянутым решением на должности первого заместителя, заместителей городского головы и управляющей делами исполнительного комитета горсовета были утверждены соответственно Крыленко В.И., Диндаренко С.И., Андриенко Ю.Г., Садыков А.В. и Литвинова Ю.А.

Не касаясь личностей, одиозно оно хотя бы потому, что при его принятии были нарушены все мыслимые процедуры и требования нескольких Законов, Регламент городского совета.

Не имеет смысла сейчас подробно останавливаться и утомлять читателя перечислением всех нарушений – это в свое время может стать предметом отдельного судебного разбирательства, интересно другое – воплощение этого одиозного решения в жизнь.

Не зря в народе говорят: поспешишь – людей насмешишь. Не успели упомянутые заместители вступить в должности, как тут же создали основания для своего немедленного увольнения на основании абз. 6 ч. 2 ст. 58 Закону Украины «О предотвращении коррупции». Сейчас слово за секретарем совета Т.В. Казаковой.

Только вот гложет вопрос, как могут управлять городом люди, у которых и в должность вступить корректно – не получается?

А если смотреть глобально, то еще два года тому на презентации наработок новой структуры исполнительных органов Николаевского городского совета говорилось, что нельзя научить старого пса новым трюкам. Пока мы подгоняем цели, функционал и процессы под конкретные задницы чиновников, а не в обратной последовательности, городу чего-то хорошего ждать не приходится.

Для интересующихся ситуацией и ее обоснованием более подробно тут: