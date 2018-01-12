В Украине вступил в силу новый перечень отягчающих обстоятельств при преступлениях

В пятницу, 12 января, в Украине вступил в силу новый перечень отягчающих обстоятельств при совершении преступлений.

Соответствующие нормы закона № 2227-VIII о противодействии домашнему насилию и насилию в отношении женщин накануне были опубликованы в «Голосе Украины».

В частности, с 12 января в Украине преступления совершенные на почве половой принадлежности или в присутствии ребенка имеют отягчающие обстоятельства. Кроме того, к таковым относятся преступления против лиц с особыми потребностями, страдающих психическими расстройствами или с недостатками умственного развития.

Отметим, согласно документу, преступления в отношении супруга или бывшего супруга, а также другого члена семьи или близкого человека тоже имеют отягчающие обстоятельства.

Как известно, 4 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о противодействии домашнему насилию. Документ направлен на согласование положений действующего законодательства Украины в сфере противодействия домашнему насилию и насилию в отношении женщин, а также адаптации его к европейским стандартам, которые обеспечивают подготовку базы для ратификации Стамбульской конвенции.

Напомним, Порошенко 22 ноября подписал закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.