На Николаевщине начнет работу «Электронная очередь» для регистрации безработных

С 13 января текущего года в Николаевском региональном центре занятости начнет работу «Электронная очередь».

Об этом сообщается на сайте Николаевской областной государственной администрации.

Так, данный сервис создан для людей, которые ищут работу, и безработных.

«С помощью Интернета можно самостоятельно, не тратя лишнего времени, записаться на индивидуальный прием к специалисту любого центра занятости с целью получения консультаций по вопросам содействия трудоустройству, выбора профессии, профобучения, профориентации, временной занятости, юридических аспектов в сфере занятости, регистрации в центре занятости и тому подобное», - говорится в сообщении.

Услуга электронной очереди регистрации безработных доступна гражданам на портале Государственной службы занятости. Также можно присылать свое резюме по электронному адресу: noczn.rezume@gmail.com.

Напомним, ранее начальник Николаевского областного центра занятости рассказал, как его ведомство ищет работу для экс-мэра Сенкевича.