В Николаеве часть улицы Московской осталась без отопления - ведутся ремонтные работы

В Николаеве в связи с аварийной ситуацией на подающем трубопроводе магистральной тепловой сети 13 января временно будет прекращено теплоснабжение домов на улице Московской, на участке от улицы Дунаева до Адмиральской.

Об этом сообщили в «Николаевской ТЭЦ».

Восстановительные работы будут выполнять по улице Московской, на ее пересечении с улицей Севастопольской, в связи с этим до 10:00 13 января будет прекращено теплоснабжение.

Аварийные работы согласованы с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, областным штабом по прохождению отопительного периода и будут выполняться непрерывно до момента восстановления теплоснабжения. Администрация «Николаевской ТЭЦ» приносит извинения своим абонентам и надеется на понимание.

Напомним, что ранее на «Николаевской ТЭЦ» во время пуска теплоносителя произошло превышение нормы допустимого давления и в домах начались массовые прорывы труб отопления.