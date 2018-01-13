Из США в Канаду ветром унесло историческое здание - его отказываются возвращать

Историческое здание, которое находилось рядом с музеем копченой сельди в городе Любек, штат Мэн, во время шторма отнесло на территорию Канады, а власти США не могут вернуть здание назад.

Об этом сообщает Инфорезист.

Так, здание, которое входит в Национальный реестр исторических мест Соединенных Штатов, унесло во время шторма 4 января. Сваи, на котором оно стояло, поломались, а затем ветер и течение отнесли его к берегу канадского острова Кампобелло, который находится всего в 200 метрах от территории США.

В свою очередь, некоммерческая организация Lubec Landmarks, которая занимается сохранением исторических зданий в Любеке, нашла компанию, готовую переместить здание на американскую сторону. Однако власти Канады не дают разрешения из-за юридических препятствий: в частности, несколько местных жителей заявили права на найденный бесхозный предмет. Также чиновники американского города беспокоятся о том, что здание могут разобрать. Рядом с ним уже заметили нескольких мародеров, отрезавших его части бензопилой.

Напомним, что в нескольких штатах США было объявлено чрезвычайное положение из-за шторма «Грейсон», жертвами которого стали по меньшей мере 16 человек.