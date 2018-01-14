«Господи, помоги России»: житель Подмосковья пытается видимыми из космоса надписями спасти свою страну

В России, в Московской области, появилась надпись «Господи, помоги России», буквы которой достигают 5-6 метров в высоту, метр в ширину и 50 сантиметров в глубину.

Об этом сообщает Инфорезист.

Так, данная надпись расположена на поле в деревне Гаврилково. Кроме того отмечается, что ее видно из космоса.

Отмечается, что эту фразу полтора месяца создавал местный житель, который таким образом решил привлечь внимание к проблемам с экологией своей малой Родины.

По словам 55-летнего автора надписи Андрея Финоченко, около 3 лет назад он таким же образом вырыл фразу «Путин, спаси Сходню», чтобы привлечь внимание президента России к строительству жилого комплекса на территории, которая должна быть особо охраняемой зоной.

«После того, как на месте первого высказывания появился котлован, я на эмоциях задумал второе, — говорит Андрей. — Сам я человек не особо верующий, но моя супруга ходит в церковь. Это такой порыв, со смыслом: «когда же наступит порядок?» Я очень много труда вложил в надпись. Рыл каждый день после работы на заводе в течение полутора месяцев», - сказал Финонченко.

Как отметил автор надписи, ему пришлось более года пропалывать слова и поддерживать их четкость, пока спутник зафиксировал надпись. По словам активиста, если власти и на нее не обратят внимания, в третий раз он свой подвиг повторять не будет.

Напомним, что в Сети появилось видео, как в российском городе Серпухов пенсионеры ожидают возле мусорки сотрудника магазина, который везет в тележке просроченные продукты.