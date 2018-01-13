В Литве наложили санкции на 49 граждан России, связанных с коррупцией

В Литве наложили санкции на 49 нежелательных граждан Российской Федерации в рамках закона, известного как аналог закона Магнитского.

Об этом сообщает информагентство BNS.lt, передает РБК.

Соответствующий закон запрещает въезд в Литву иностранцам, связанным с коррупцией большого масштаба, отмыванием денег и нарушением прав человека.

«Министр (глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас, - прим.) подписал распоряжение, запрещающее въезд 49 лицам в рамках принятого в Литве закона и по предложению Министерства иностранных дел», - сказала пресс-секретарь министерства.

Отмечается, что аналог закона Магнитского президент Литвы Даля Грибаускайте подписала в ноябре 2017 года. Он вступил в силу 1 января 2018 года.

Напомним, что продление санкций в отношении России со стороны Европейского Союза, по мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, может привести к полномасштабной войне на Донбассе.