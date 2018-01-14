В американской тюрьме скончался 92-летний лидер Ку-клукс-клана

В США в возрасте 92 лет умер Эдгар Рэй Киллен, один из лидеров Ку-клукс-клана 1960-х, отбывавший 60-летний тюремный срок по делу об убийстве трех активистов за права человека в штате Миссисипи.

Об этом сообщает BBC.

Так, суд отправил его в тюрьму в 2015 году, спустя 41 год после преступления, совершенного толпой расистов в 1964 году. При этом отмечается, что сам Эдгар Рэй Киллен, бывший баптистский священник, лично не участвовал в убийстве.

Молодые активисты Джеймс Чейни, Майкл Швернер и Эндрю Гудман были членами Конгресса расового равенства и добивались регистрации чернокожих избирателей.

Они были арестованы полицией после того, как посетили подожженную церковь, где активисты обучали чернокожих избирателей. Вскоре после задержания они были отпущены, а потом попали в засаду, устроенную членами Ку-клукс-клана (те были уведомлены об их освобождении). Тела убитых расисты закопали.

Дело об исчезновении активистов привлекло внимание всей страны, после чего генеральный прокурор США Роберт Кеннеди направил для расследования в Миссисипи агентов ФБР.

Тела трех погибших были обнаружены через шесть недель — они были захоронены на сельскохозяйственных угодьях рядом с земляной плотиной. ФБР арестовало 18 человек, в том числе помощника шерифа, по подозрению в причастности к убийству. Семеро из них были осуждены (и никто не получил больше семи лет тюрьмы).

Бывший баптистский проповедник Эдгар Рэй Киллен был обвинен в организации убийства трех борцов за права человека, но суд присяжных так и не состоялся. Проповедник повторно предстал перед судом в 2005 году.

На этом процессе прокуроры заявили, что именно Эдгар Рэй Киллен организовал толпу, а после убийства отдавал распоряжения, куда деть тела. При этом во время убийства его самого не было на месте преступления.

Напомним, что в Афганистане убит один из лидеров «Аль-Каиды» Омар Хетаб.