Активистка Femen, напавшая на Земана, назвалась журналисткой «Украинской правды»

Активистка Femen Анжелина Диаш, которая устроила акцию на избирательном участке в Чехии и напала на действующего президента страны Милоша Земана, предоставила поддельное удостоверение журналиста «Украинской правды».

Об этом стало известно из письма в адрес УП от чешской полиции.

В полиции сообщили, что задержанная после акции активистка для идентификации лица предоставила редакционное удостоверение УП. «Украинская правда» заявляет, что эта особа не работает в УП и никогда не работала.

Также в издании отметили, что документ, который предоставила Диаш для аккредитации, поддельный, такого регистрационного номера не существует, а редакционные удостоверения «Украинской правды» вообще выглядят иначе.

Как известно, накануне активистка Femen Анжелина Диаш устроила акцию на избирательном участке в Праге: когда Земан собирался проголосовать, женщина бросилась на него, сняв рубашку и выкрикивая «Земан - путинская шл*ха!». Эта же фраза была написана у нее на груди.

Ранее Диаш была задержана за акцию под АП в Киеве во время пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. В Femen акцию Диаш назвали «акцией протеста против диктатуры в Беларуси».

Тогда Диаш во время задержания предоставила фальшивое удостоверение журналиста издания «Деловая столица». В издании ее работу на это СМИ опровергли.