В России полиция нагрянула с обысками в модный ресторан – вымогала скидочные карты

Сергей Миронов Владелец сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил о вымогательстве со стороны сотрудников полиции Москвы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, 12 января полицейские, пришедшие проверить документы работников ресторана, начали вымогать скидочные карты на обеды.

Ресторатор сообщил, что после завершения проверки правоохранители забрали в отделение поваров, кондитеров и барменов ресторана, чтобы «проверить их по базе».

«Сегодня в 13:30, в самый разгар бизнес-ланчей, к нам в Кунцево Плаза нагрянула проверка из отдела МВД России по району Кунцево», - написал Миронов.

«Никакие аргументы менеджера, что у нас полная посадка, что мы просто не сможем дальше работать, потерпим ужасные убытки, у нас недовольные гости. Полицию это не трогало, всех забрали и увезли», — заявил Миронов.

Затем начальник отделения полиции вызвал к себе сотрудницу отдела кадров и потребовал скидочные карты в обмен на прекращение проверки.

Он ласково и с ощутимым превосходством произнес: «Вы понимаете, нам нужно три скидочные карты вашего ресторана на 50%». И добавил: «Безымянные». А взамен они прекратят проверку и сразу же отпустят всех сотрудников, — сообщил ресторатор.

Он отметил, что юрист ресторана пытался объяснить полицейским, но те не реагировали.

Миронов заявил, что будет жаловаться на сотрудников полиции в прокуратуру, Следственный комитет и управление собственной безопасности МВД.

Мне хотелось бы остановить подобные взаимоотношения полиции и ресторанов. К сожалению, это нормальная практика. Просто обычно все происходит по-другому: они пытаются найти или находят какой-нибудь грешок и после этого начинают что-то вымогать, — резюмировал ресторатор.

Напомним, что в Киеве полицейские сорвали «сходку» криминальных авторитетов – в отделение доставлены более 60 человек, которых в результате отпустили.