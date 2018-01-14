Порошенко подписал указ об увеличении материальной помощи и строительстве соцжилья для сирот

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, усиливающий защиту прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и их имущественных прав.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указом определена необходимость введения денежной компенсации детям-сиротам, детям, лишенных родительской опеки, лицам из их числа за принадлежащие им для получения жилые помещения и соответствующей субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату такой компенсации.

Кроме того, с целью обеспечения жильем этой категории детей, правительству поручено предусматривать ежегодно в госбюджете Украины расходы для строительства малых групповых домов, домов поддержанного проживания, жилья для детских домов семейного типа, социального жилья.

Также Кабмин должен проработать вопрос относительно разработки типовых проектов и требований для строительства малых групповых домов, домов поддержанного проживания, детских домов семейного типа, в том числе с учетом потребностей лиц с инвалидностью. Правительству также поручено решить в установленном порядке вопрос относительно повышения размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях граждан.

Областным и Киевской городской государственным администрациям, в частности, поручено принимать меры по своевременному выявлению детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, предоставления им соответствующего статуса, устройства семейных форм воспитания, создание с этой целью патронатных семей и распространение практики наставничества.

К тому же, с целью повышения профессионального уровня сотрудников служб по делам детей, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи президент определил необходимость внедрения программ их подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации деятельности, а также указал на необходимость соблюдения требований законодательства о штатной численности и недопущения ликвидации таких служб и центров.