В США соцсеть ВКонтакте внесли в список пиратских ресурсов

Министерство торговли США внесло российскую социальную сеть «ВКонтакте», принадлежащую Mail.ru Group, в список пиратских ресурсов.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на документ, обнародованный ведомством.

Так, соцсеть оказывается в таком антирейтинге не в первый раз. Всего в список вошли 25 сайтов разных стран мира, которые, по мнению американской стороны, нарушают авторские права.

Среди других российских проектов, включенных в список, торрент-трекер Rutracker.org и Rapidgator.net, онлайн-кинотеатр kinogo.cc, а также еще ряд сайтов.

«Большинство успешных соцстей обеспечивают взаимодействие так, чтобы не содействовать нарушению авторских прав. Доклады «ВКонтакте» о том, что компания предпринимает шаги по борьбе с пиратством, вселяют надежду», - отмечается в документе.

В 2016 году Mail.ru Group (в частности, «ВКонтакте») подписала партнерские договоры с тремя международными правообладателями музыкальной продукции: Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment для получения доступа к лицензионному музыкальному и видео-контенту. Mail.ru тогда отмечала, что подписание соглашений с мейджорами позволили соцсети «ВКонтакте» урегулировать судебные споры с правообладателями.

При этом в ведомстве отмечают, что «ВКонтакте» продолжает оставаться ресурсом, нарушающим авторские права других правообладателей, с которыми у компании нет контрактов.

Упоминание в этом списке не влечет никаких санкций и служит лишь напоминанием о существовании проблемы интеллектуального пиратства.

Также в список вошел сайт крупнейшего китайского интернет-магазина taobao.com, который принадлежит Alibaba Group.

Напомним, что аккаунты умерших пользователей «ВКонтакте» начали агитировать за Путина.