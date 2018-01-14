В Саудовской Аравии женщин впервые пустили на футбол

В пятницу, 12 января, в городе Джидда в Саудовской Аравии прошел футбольный матч между командами «Аль-Ахли» и «Аль-Батин».

Об этом сообщает Мeduza.io.

На игру впервые было разрешено прийти женщинам - они смогли смотреть игру с «семейных трибун».

О создании таких зон на трех стадионах в стране было объявлено осенью.

Также уже с лета 2018 года саудовским женщинам позволят водить машины с разрешения мужчин.

Отметим, что Саудовская Аравия – одно из самых консервативных государств в мире, однако в последнее время ситуация начала меняться.

Несколько лет назад в Саудовской Аравии женщину арестовали за посещение футбольного матча. Девушка купила билет в интернете и ничего не знала о запрете.