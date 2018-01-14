В Саудовской Аравии женщин впервые пустили на футбол

В пятницу, 12 января, в городе Джидда в Саудовской Аравии прошел футбольный матч между командами «Аль-Ахли» и «Аль-Батин».
Об этом сообщает Мeduza.io.
На игру впервые было разрешено прийти женщинам - они смогли смотреть игру с «семейных трибун».
О создании таких зон на трех стадионах в стране было объявлено осенью.
Также уже с лета 2018 года саудовским женщинам позволят водить машины с разрешения мужчин.
Отметим, что Саудовская Аравия – одно из самых консервативных государств в мире, однако в последнее время ситуация начала меняться.
Несколько лет назад в Саудовской Аравии женщину арестовали за посещение футбольного матча. Девушка купила билет в интернете и ничего не знала о запрете.