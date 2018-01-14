В Госслужбе занятости рассказали, какие профессии станут востребованными в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет такие профессии как продавец, менеджер, экономист, юрист и ряд других устаревших профессий будут отмирать. Вместе с тем новые, инновационные профессии будут пользоваться наибольшим спросом.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной службы занятости Сергей Кравченко, передает УНН.

- Прогноз на ближайшие 5 лет очень прост. Такие профессии как продавец, менеджер, экономист, юрист и ряд других устаревших профессий будут отмирать. И родители, которые отправили своих детей учиться на эти специальности, фактически обрекают их на безработицу в будущем. При этом все новые, инновационные профессии будут пользоваться наибольшим спросом, - отметил он.

Кроме того, по словам Кравченко, уже сейчас, и в ближайшем будущем у работодателей будет высокий спрос на квалифицированные кадры, которые могут постоянно учиться.

- Проблема в том, что мы сегодня хотим жить еще по советским стандартам: закончили университет и хотим прийти на какое-то тепло рабочее место и сидеть все время ничего не делать. То время прошло. Сегодня технологии меняются каждые два года. То есть каждые два года работник или обновляет свои знания, обучаясь дистанционно или он-лайн (имеется в виду не высшее образование, а любые образовательные платформы, курсы) или переучивается. Работодатели также должны учить рабочий персонал, а не, как это происходит сейчас: закупают новое оборудование и хотят, чтобы люди сразу умели с ним работать, - пояснил он.

Как уточнил специалист, через 5 лет может измениться и рынок труда.

- Кто-то считает, что большинство перейдет во фриланс. Кто-то - что это будут самозанятые люди. Илон Маск, например, говорит, что всем государствам необходимо сделать акцент на самозанятость, - добавил заместитель главы службы занятости.

Кравченко прогнозирует, что через 10 лет люди не будут думать, как к кому-то наняться, а будут думать, как сделать свою услугу лучше, чтобы их наняло как можно больше количество работодателей (на определенный период времени).

Он также добавил, что на сегодня в Украине есть кадровый кризис в медицине, но и вопросы к оплате труда медиков также очень велики. Также не хватает инженеров, агрономов, людей, которые несут интеллектуальный продукт.

- Интересный пример в этом контексте то, что наш Киевский Политехнический Институт разрабатывает для Boeing определенные инженерные решения. То есть мы имеем огромный потенциал, но таких специалистов у нас становится все меньше и меньше. Учитывая это, наиболее востребованными профессиями в ближайшем будущем станут инженеры, врачи, программисты, - резюмировал Кравченко.

Напомним, в Николаевской области анонсировали запуск «Электронной очереди» для регистрации безработных.