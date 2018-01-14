Купленные за $250 у «профессионального фотографа» снимки американской семьи стали вирусными

Фотографии американской семьи, которые были нелепо обработанные в графическом редакторе Photoshop, стали вирусными. За фотосессию пара заплатила 250 долларов и ждала снимки около 8 месяцев.

Снимками фотосессии поделилась Пэм Зэринг в Facebook.

В мае 2017 года Пэм и Дейв Зэринг решили устроить семейную фотосессию. Для этого они наняли женщину, которая представилась опытным профессиональным фотографом. Пара заплатила 250 долларов, но когда через 8 месяцев им отдали диск со снимками, шокированы были все.

Первые 2 фото – как выглядит семья в обычной жизни, а после идут отретушированные фото.

Фотограф заявила, что ей нужно было отредактировать снимки из-за “плохих теней”, хотя семья заверила, что день съемки был ярким и солнечным.

Позже фотограф все же призналась: ее “никогда не учили ретушировать фотографии”.

"Это не шутка. Мы заплатили фотографу, который сказала, что она профессионал, $250 за семейную фотосессию. Посмотрите, что она нам прислала… Она сказала, что в солнечный, ясный день получились некрасивые тени, и что ее профессор не учил ее ретушировать фото. Можете делиться с друзьями. Я так не смеялась годы! Такого нарочно не придумаешь… Еще раз, это не шутка — конечный продукт", – написала Пэм Зэринг на своей странице в Facebook.

По словам семейной пары, оригиналы фото они не получили, но попросили фотографа их прислать. Зэринги также заверили, что совсем не жалеют о потраченных деньгах. Запись приобрела вирусную популярность. За полтора дня с момента публикации ее лайкнули более 320 тысяч человек, почти 350 тысяч – распространили. Сотни пользователей соцсети оставили свои восторженные отзывы.