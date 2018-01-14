В Матвеевском лесу николаевцы на сутки обустроили «Лестницу счастья»

В Матвеевском лесу в субботу, 13 января, небезразличные горожане установили «Лестницу счастья».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

«Деревянный мост парит над небольшим рвом. Он также украшен фонарями, которые дополняют атмосферу и красоту этого места», - говорится в материале.

Кроме того, активисты украсили гирляндами сосны, высадили новые деревья и убрали мусор. Уже несколько лет горожане собираются в лесу, чтобы заявить о своей позиции: вырубка деревьев для празднования Нового года непозволительна.

Мост «работал» до 15:00 14 января, поскольку активисты опасались того, что его могут разобрать не самые добросовестные жители Николаева.

Напомним, в январе прошлого года горожане также украсили новогодними гирляндами Матвеевский лес.