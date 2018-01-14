«Стальной кулак» успешно сдал экзамены», – украинские танкисты выполнили учебно-боевые задачи

На военном полигоне в Донецкой области, куда отведено тяжелое вооружение ВСУ, экипажи танков и боевых машин пехоты отдельной танковой бригады сдали экзамены по специальности, выполнив учебно-боевые задачи в различных видах боя.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

– Мы обучаем личный состав, как необходимо воевать, и используем для этого опыт боевых действий. Сначала теория, без нее никуда, потом основную нагрузку делаем на практике. Личный состав для экипажей боевых машин мы отбирали из бойцов, которые имеют личную мотивацию, – отметил заместитель командира бригады подполковник Евгений Межевикин.

Во время экзаменов военнослужащие отработали боевую стрельбу штатным артиллерийским выстрелом в условиях ведения оборонительного и наступательного боя, разведку и распознавание целей, выход боевых машин из боя, вызов огневой поддержки, взаимодействие подразделений в условиях резкого изменения обстановки.