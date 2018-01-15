Для эффективного решения вопроса с бездомными собаками Николаева необходимо 18 миллионов гривен, - ЦЗЖ

Для эффективного решения вопроса с бездомными собаками Николаева на 2018 год коммунальному предприятию «Центр защиты животных» необходимо более 18 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует стратегический план коммунального предприятия «Центр защиты животных» на 2018 год, который опубликован на сайте открытых данных data.gov.ua.

Так, в обнародованном документе указывается, что стратегия развития КП НГС «Центр защиты животных» «направлена на обеспечение контроля за содержанием домашних животных и регулирования численности бездомных животных гуманными методами на территории города Николаева и основывается на принципах гуманного отношения к животным и предотвращению жестокого обращения с ними».

Сама стратегия развития КП изложена на четырех страницах. В разделе «Пути решения проблемы» указано два пункта: неэффективный и эффективный пути решения проблемы с бездомными животными. Что касается первого пути – неэффективного, то согласно ему для выполнения мероприятий по проведению отлова, стерилизации, прививки от бешенства, дегельминтизации, идентификации 3 тысяч беспризорных животных и дальнейшего их возвращения в ареал предыдущего пребывания КП НГС «Центр защиты животных» на 2018 год необходимо 5 миллионов 105 тысяч 200 гривен. Ожидается, что, в случае, если КП пойдет таким путем, то сократится прирост популяции животных в Николаеве.

Второй вариант решения проблемы - осуществление строительства муниципального приюта для бездомных животных на базе КП НГС «Центр защиты животных». Для этого, по мнению директора «Центра защиты животных» Людмилы Ткач необходимо выделить дополнительно 3 гектара земли, для строительствв 1000 закрытых вольеров. Также предусматривается строительство карантинщиков с внутренней канализацией, водопроводом, вентиляцией, электрооборудованием и освещением, строительством внешнего электроснабжения, строительство наружных сетей водоснабжения (канализации), строительство железобетонного ограждения.

«Ориентировочная стоимость строительства вольеров с коммуникациями составляет около 13 миллионов гривен», - указывается в документе.

При этом, КП не отказывается от первого пути решения проблемы – отлова, стерилизации и выпуска в ареол прежнего обитания трех тысяч собак ежегодно. Как указывалось выше, на это требуется более пяти миллионов гривен. Соответственно, для эффективного решения вопроса с бездомными животными Николаева на 2018 год, согласно стратегии развития КП, требуется более 18 миллионов гривен.

В случае, если будет принято решение идти по второму пути, то КП ожидает, что это приведет к извлечению с территории города потомственно уличных собак, что уменьшит численность бездомных животных. Также ожидается повышение уровня безопасности и комфортности среды обитания человека, обеспечение общественного спокойствия и повышение нравственности, улучшение эстетического вида города Николаева, улучшение эпизоотического состояния и снижения затрат на эпидемиологические мероприятия и лечение населения, уменьшение засорения окружающей среды продуктами жизнедеятельности животных и снижение затрат на уборку, снижение аварийности на дорогах, повышение международного имиджа Украины и города Николаева в результате соблюдения международных стандартов обращения с домашними животными.

«После строительства приюта при обращении с бездомными животными в городе Николаеве появится возможность в полной мере соблюдать требования и правила гуманного отношения, предусмотренными законодательством Украины и международными нормами», - говорится в стратегическом плане развития КП.

Помимо этого, в документе указывается, что приоритетным направлением развития «Центра защиты животных» является расширение спектра платных услуг, за счет «создания кинологической площадки; создания зон для выгула и временного содержания животных на коммерческой основе, а также предоставления юридическим и физическим лицам услуг по кремации.

«Одним из перспективных направлений деятельности крематория для животных является работа по проведению утилизации биологических и клинических отходов путем заключения договоров с частыми ветеринарными клиниками», - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-мэр Николаева Александр Сенкевич не продлил директору КП «Центр защиты животных» Людмиле Ткач контракт на занимаемую должность, который закончился еще 23 сентября 2017 года. Случилось это из-за того, что деятельность КП вызывала много нареканий.

Также ранее сообщалось, что в Николаеве для решения проблемы с бродячими животными создадут комиссию.