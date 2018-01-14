Путин сравнил Ленина со святыми мощами, а коммунизм - с христианством

Президент России Владимир Путин сравнил коммунизм с христианством, а мавзолей Владимира Ленина — с почитанием мощей святых.

Об этом сообщают РИА Новости.

«Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то может и не понравиться, но я скажу так, как я думаю. Во-первых, вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле: свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Священном Писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали», — сказал Путин в интервью для фильма «Валаам».