Распространение гепатита А в Николаеве идет на спад, но не исключается вторая волна, - замдиректора лабораторного центра

На данный момент распространение вирусного гепатита А в Николаеве спадает, но есть вероятность второй волны.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал заместитель директора Николаевского областного лабораторного центра Министерства охраны здоровья Украины Александр Игнатенков.

Так, по его словам, в случае второй волны заболевших гепатитом А будет меньше, чем во время первой.

- Все затухает понемногу, сейчас будет небольшой перерыв, как ожидалось, а дальше пойдут контактно-бытовые. Первая волна сейчас прошла, ожидаем где-то через недельки две, что вероятно будет вторая волна, - сообщил Игнатенков.

Кроме того, Александр Игнатенков отметил, что по состоянию на 14 января количество заболевших за последние полтора месяца достигло 90 человек, с учетом тех, кто также в частных лабораториях делал исследования на маркеры гепатита А.

В то же время, как сообщает УОЗ Николаевской ОГА, на 15 января в областной инфекционной больнице находятся 52 пациента, диагноз подтвержден у 42 взрослых. В областной детской инфекционной больнице находиться 20 человек, у 16 детей диагноз подтвержден.

Напомним, что наличие в пробах отобранной воды ДНК аденовируса и РНК ротавируса не исключают того, что в данных пробах мог быть вирусный гепатит А.