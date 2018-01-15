Снова проблемы с транспортными перевозками: Жители отдаленных районов Николаева угрожают перекрытием трасс

Жители отдаленных микрорайонов Николаева возмутились тем, что утром 15 января, в десятиградусный мороз более часа ждали общественный транспорт из-за чего дети опаздывали в школу, а взрослые - на работу.

Свое возмущение николаевцы высказали в социальной сети Facebook.

Так, жительница Матвеевки Марго Прусова, в Facebook-группе Contact Center при Николаевском городском совете написала следующее:

«Матвеевка. С 6:30 до 7:35 не было автобусов «Николаевэлектротранс» 54 маршрута. Дети, простояв час на морозе пропустили школу, взрослые в драку лезли в попутки и крохотный микроавтобус, пришедший в 7:35. На фото одна остановка, толпа пытается уехать до конечной вкруговую(примерно 1/3 очереди) Перекрытие трассы единственный способ решить транспортные проблемы?».

В свою очередь, пользователь Юлия Зубович написала, что пассажиры ожидали на морозе автобус почти целый час, хотя, согласно графику, за это время уже должны были пройти две маршрутки.

«Матвеевка! 15.01.2018. Время с 06:15 по 07:05. Стоять уже просто невозможно. На улице -9℃, стоим уже час на остановке в ожидании маршрутки, но ее нет! Уже по времени должно было быть две! Городская власть, выходи! постоим вместе. Или только на Соборной возле «новогодней елки» можно красоваться при +10! А простые люди для Вас никто!» - возмутилась она.

Что касается еще одного микрорайона Николаева - Малой Коренихи, то там сложилась такая же ситуация. Так, Инна Денисова на своей Facebook- странице сообщила, что маршрутное такси №86, утром 15 января не выехало на плановый рейс на 7:00.

«Малая Корениха. Маршрут №86 - сегодня не было рейса на 7:00 утра. Стояли час с детьми в 10-градусный мороз на улице. Замерзли, ждали транспорт. В итоге - дети опоздали в школу и выговор на работе», - сообщила Денисова.

В то же время в Управлении транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета пообещали подготовить письмо к руководству предприятия - перевозчику ООО «Евротранстехсервис».

«Управлением транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета будет подготовлено письмо к руководству предприятия - перевозчика ООО «Евротранстехсервис» о предоставлении объяснений по данной ситуации и необходимости обеспечения достаточного количества автобусов, размещения графиков движения на конечных остановках, в подвижном составе, и предупреждено о необходимости обеспечения постоянного контроля за соблюдением графиков движения на городском автобусном маршруте №54», - говорится в сообщении.

Редакция обратилась к руководителю «Евротранстехсервиса» Вячеславу Кащенюку с просьбой прокомментировать произошедшее, однако тот ничего не ответил.

Стоит отметить, что в конце прошлого года, на сессии Николаевского городского совета депутаты проголосовали за выделение 3 миллионов 150 тысяч гривен на компенсационную выплату на льготный проезд автомобильным транспортном отдельным категориям граждан.

Напомним, что маршрут «Матвеевка – Железнодорожный вокзал» обслуживает фирма «Евротранстехсервис». Ранее жительница Матвеевки сообщала, что руководитель «Евротранстехсервиса» Вячеслав Кащенюк, который ранее возглавлял управление транспорта Николаевского горсовета, назло тому, что пустили пробный автобус №183, снял с 54-го маршрута часть подвижного состава.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Андрей Максименко заявлял, что в Николаеве один из перевозчиков – «Евротранстехсервис» незаконно получил 2 миллиона 436 тысяч гривен компенсации за перевозки по льготам, чем городскому бюджету нанесен ущерб на эту сумму.

Напомним, что ранее жители Матвеевки попросили городской совет принять меры, чтобы наладить нормальные пассажирские перевозки в их микрорайон.