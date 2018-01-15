Николаевский «Твин Пикс»: Кто убил?

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Дело можно открыть вновь, если ходатайствующая сторона представит пояснения невозможности доказать первоначальную версию

I. Ничего  не имеет конца!  

Дело можно открыть вновь, если ходатайствующая сторона представит пояснения невозможности доказать первоначальную версию.

II. В канадской памяти «Дело Макар» еще свежо

В прошлом ноябре сотрудница офиса ОБСЕ (Херсон) из Канады  проявила не праздное любопытство к трагической, женской судьбе Оксаны. Признаюсь, она застала меня врасплох. Оказывается, в неблизкой, но дружественной Канаде не только помнят, но хотят знать больше  о криминально-политической подкладке этого «дела». Канадка также интересовалась судьбой пожертвований своих добросердечных сограждан в помощь несчастной девушке.

Между тем, канадская поборница прав женщин, обмолвилась об истории  Лоры Палмер из  Твин Пикса, захолустного американского городка на северо-западной границе с Канадой. Когда дело об убийстве Палмер перешло в ведение ФБР, то под благопристойной глянцевой картинкой приграничного городка Твин Пикс внезапно открылась криминальная бездна – наркотрафик, контрабанда, кровавая стычка за местную лесопилку, подпольное казино с борделем, ученики местной школы нюхающие в туалете кокаин, и, наконец,  всеобщая любимица и  первая красавица городка Лора Палмер промышляла проституцией,  разумеется, ради острых эмоций, а не ради денег.

Наверняка, в представлении искренней и честной канадки судьбы Лоры и Оксаны где-то переплетались.

Но очевидно  общее, наш обыденный мир от мира трансцендентного  зла  отделяет  лишь тончайшая стена. И в неё  кто-то без устали стучит с той стороны, грозя превратить нашу  серую будничность в кровавый замес.

III.  Потайные слои  «дела Макар»

Обстоятельства смерти Оксаны Макар судом не установлены. Это прямая дорога в ЕСПЧ, в части «Права на справедливый суд».

В подвале вместе с несчастной Макар находился(ись) четвертый фигурант. По информации источников – это сутенер Оксаны.  Пара начала свой роковой для Оксаны путь именно от этого дома на улице Гражданской, в котором с бабушкой проживал фигурант.

Милиция хорошо знала и знает  этого человека, также как и врачи психбольницы на Володарского, где он скрывается после совершения  краж и других криминальных проступков.  Тогдашняя милиция все и про всех знала самым чудесным образом.Но очевидно были тайные слои, которые  своей вязкостью претили объективному следствию. К примеру, активная общественность, немедленно назначившая виноватых, совершенно пренебрегая презумпцией невиновности.

Немалую роль сыграл еще один тайный слой – войны бизнеса и власти с неконтролируемой прокуратурой, которую мог хорошенько припугнуть народный гнев.

«Дело Макар» - своеобразный «шатун», далее последовала «Врадиевка», такая же  криминально-политическая драма в истории «режима Януковича/Пшонки».

Вопрос лишь в том, с какого места криминальная николаевская история приобрела все признаки политического сценария? Следствие возобновится по нововыявленным обстоятельствам?

IV. В этом деле мало правды

В  «Деле Макар» мы называли фамилию Береславского, сожителя Суровицкой, в планы последней входило отобрать у него квартиру(по свидетельству сына Береславского).

Береславский небезосновательно подозревался в развратных действиях по отношению несовершеннолетней Оксане. Но  следователи Ленинского РОВД отказали в заявлении, мотивируя невозможностью установить личности Береславского, хотя в заявлении был адрес. Абсолютно ясно, что никто не желал объективного расследования.

«Дело Макар» -  политический сценарий. Очевидно, что Оксане в этой жестокой игре отводилась роль главной жертвы. Не потому ли совершенно нетранспортабельную, её повезли в Донецк. Умирать…

Роль экс-нардепа Катеринчука в политизации «дела Макар» беспрецедентна. Настоящий «Твин Пикс», внезапно открывшаяся криминально-политическая бездна и сговор. Только уже  в заштатном Николаеве.

И еще один парадокс: в современном мире  происшествие случилось лишь так, как о происшествии написали СМИ, и лишь тогда, когда о происшествии написали СМИ.

V. Сюрреалистическая картина бытия

«Твин Пикс»: Кто убил Татьяну Горбенко?, так и остался на архивных полках. Тем не менее, эта криминально-денежно-политическая драма могла бы стать выдающейся сюрреалистической картиной николаевского бытия.  

Зато будничный Демидов, селение, в котором разворачивается громкая  драма,в перспективе может стать Твин Пиксом с бездной человеческих  проблем.

VI. Она была  смешливой

Один из осужденных по «делу Макар», пробовал себя в жанре прозы. Он описал события так, как запомнил. Оксана показалась ему  смешной. У них не было никакой физической близости. Они сидели на диване и говорили. Оксана пожаловалась ему на то, что её никто не понимает.  Он повторил точно ту же жалобу о непонимании окружающих. Затем ушел на кухню. В подвал  недостроя он не спускался. Ему дали все 14 лет….

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Елена Кабашная

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