Николаевский «Твин Пикс»: Кто убил?

I. Ничего не имеет конца!

Дело можно открыть вновь, если ходатайствующая сторона представит пояснения невозможности доказать первоначальную версию.

II. В канадской памяти «Дело Макар» еще свежо

В прошлом ноябре сотрудница офиса ОБСЕ (Херсон) из Канады проявила не праздное любопытство к трагической, женской судьбе Оксаны. Признаюсь, она застала меня врасплох. Оказывается, в неблизкой, но дружественной Канаде не только помнят, но хотят знать больше о криминально-политической подкладке этого «дела». Канадка также интересовалась судьбой пожертвований своих добросердечных сограждан в помощь несчастной девушке.

Между тем, канадская поборница прав женщин, обмолвилась об истории Лоры Палмер из Твин Пикса, захолустного американского городка на северо-западной границе с Канадой. Когда дело об убийстве Палмер перешло в ведение ФБР, то под благопристойной глянцевой картинкой приграничного городка Твин Пикс внезапно открылась криминальная бездна – наркотрафик, контрабанда, кровавая стычка за местную лесопилку, подпольное казино с борделем, ученики местной школы нюхающие в туалете кокаин, и, наконец, всеобщая любимица и первая красавица городка Лора Палмер промышляла проституцией, разумеется, ради острых эмоций, а не ради денег.

Наверняка, в представлении искренней и честной канадки судьбы Лоры и Оксаны где-то переплетались.

Но очевидно общее, наш обыденный мир от мира трансцендентного зла отделяет лишь тончайшая стена. И в неё кто-то без устали стучит с той стороны, грозя превратить нашу серую будничность в кровавый замес.

III. Потайные слои «дела Макар»

Обстоятельства смерти Оксаны Макар судом не установлены. Это прямая дорога в ЕСПЧ, в части «Права на справедливый суд».

В подвале вместе с несчастной Макар находился(ись) четвертый фигурант. По информации источников – это сутенер Оксаны. Пара начала свой роковой для Оксаны путь именно от этого дома на улице Гражданской, в котором с бабушкой проживал фигурант.

Милиция хорошо знала и знает этого человека, также как и врачи психбольницы на Володарского, где он скрывается после совершения краж и других криминальных проступков. Тогдашняя милиция все и про всех знала самым чудесным образом.Но очевидно были тайные слои, которые своей вязкостью претили объективному следствию. К примеру, активная общественность, немедленно назначившая виноватых, совершенно пренебрегая презумпцией невиновности.

Немалую роль сыграл еще один тайный слой – войны бизнеса и власти с неконтролируемой прокуратурой, которую мог хорошенько припугнуть народный гнев.

«Дело Макар» - своеобразный «шатун», далее последовала «Врадиевка», такая же криминально-политическая драма в истории «режима Януковича/Пшонки».

Вопрос лишь в том, с какого места криминальная николаевская история приобрела все признаки политического сценария? Следствие возобновится по нововыявленным обстоятельствам?

IV. В этом деле мало правды

В «Деле Макар» мы называли фамилию Береславского, сожителя Суровицкой, в планы последней входило отобрать у него квартиру(по свидетельству сына Береславского).

Береславский небезосновательно подозревался в развратных действиях по отношению несовершеннолетней Оксане. Но следователи Ленинского РОВД отказали в заявлении, мотивируя невозможностью установить личности Береславского, хотя в заявлении был адрес. Абсолютно ясно, что никто не желал объективного расследования.

«Дело Макар» - политический сценарий. Очевидно, что Оксане в этой жестокой игре отводилась роль главной жертвы. Не потому ли совершенно нетранспортабельную, её повезли в Донецк. Умирать…

Роль экс-нардепа Катеринчука в политизации «дела Макар» беспрецедентна. Настоящий «Твин Пикс», внезапно открывшаяся криминально-политическая бездна и сговор. Только уже в заштатном Николаеве.

И еще один парадокс: в современном мире происшествие случилось лишь так, как о происшествии написали СМИ, и лишь тогда, когда о происшествии написали СМИ.

V. Сюрреалистическая картина бытия

«Твин Пикс»: Кто убил Татьяну Горбенко?, так и остался на архивных полках. Тем не менее, эта криминально-денежно-политическая драма могла бы стать выдающейся сюрреалистической картиной николаевского бытия.

Зато будничный Демидов, селение, в котором разворачивается громкая драма,в перспективе может стать Твин Пиксом с бездной человеческих проблем.

VI. Она была смешливой

Один из осужденных по «делу Макар», пробовал себя в жанре прозы. Он описал события так, как запомнил. Оксана показалась ему смешной. У них не было никакой физической близости. Они сидели на диване и говорили. Оксана пожаловалась ему на то, что её никто не понимает. Он повторил точно ту же жалобу о непонимании окружающих. Затем ушел на кухню. В подвал недостроя он не спускался. Ему дали все 14 лет….

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