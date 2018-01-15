На Николаевщине повторно прошли выборы глав нескольких ОТГ

На семи округах в пяти объединенных территориальных громадах Николаевской области прошли выборы.

Об этом сообщает глава Николаевской областной организации партии «Наш Край» Юрий Кормышкин на своей странице в Facebook.

По словам Кормышкина, в воскресенье, 14 января, в некоторых громадах явка на выборах составила 50%.

«Вчера состоялось повторное голосование на семи округах в пяти ОТГ Николаевской области. Я искренне поздравляю всех без исключения победителей этих выборов. В Березанском поселковом совете победу одержал наш кандидат Виктор Ищенко. «Наш Край» по численности депутатов теперь занимает третье место в этом совете, - написал он.

Победителями стали кандидаты от партий: «Наш Край», БПП, Аграрная партия, «Батькивщина» и самовыдвиженцы.

«Арбузинский поселковый совет ОТГ (2 округа): на первом победу одержал представитель БПП, на втором — самовыдвиженец; Березанский поселковый совет ОТГ (1 округ): победу одержал кандидат от «Нашего Края»;

Доманевский сельсовет ОТГ (1 округ): победу одержал самовыдвиженец; Широковский сельский совет ОТГ (1 округ): победил кандидат от «Аграрной партии»; Радсадовский сельсовет ОТГ (2 округа): на одном из округов победу одержал кандидат от «Батькивщины», на другом же, снова два кандидата набрали одинаковое количество голосов, в результате чего будут назначены повторные выборы», - отмечается в сообщении.

Как сообщала ОПОРА, в Березанской, Прибугской, Широковской, Радсадовской и Арбузинской громадах были назначены перевыборы, поскольку в них наибольшее и одновременно равное количество голосов получили по два кандидата.

Напомним, ранее сообщалось, что в пгт. Казанка, где проходят выборы в Казанковскую территориальную громаду, осуществляется подвоз избирателей от ВО «Батьківщина», а в селе Радсад секретарь комиссии начала заполнять протоколы о подсчете голосов до окончания голосования.