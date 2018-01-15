Для жителей нескольких микрорайонов Николаева изменен тариф на водоснабжение - уменьшили на четверть гривны

Согласно решению исполкома в микрорайонах Варваровка, Большая Корениха и поселке Надбугское будет уменьшен тариф за водоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба «Николаевводоканала».

Так, согласно изменениям в решении № 461 «Об установлении тарифов на перекачку воды, которая осуществляет МКП «Миколаївводоканал», которые внес исполнительный комитет Николаевского городского совета, тариф на централизованное водоснабжение с использованием внутридомовых систем составляет 9 гривен 012 копеек за 1 куб м. с НДС. В соответствии с предыдущей стоимостью услуг, которая составляла 9 гривен 288 копеек, состоялось снижение тарифа на 0,276 копеек.

Тариф на централизованное снабжение холодной воды без использования внутридомовых систем составляет 8 гривен 628 копеек за 1 куб м. с НДС. В соответствии с предыдущей стоимостью услуг, которая составляла 8 гривен 664 копейки состоялось снижение тарифа на 0,036 копеек.

Отмечается, что уменьшение тарифа состоялось в следствие исключения из стоимости услуг поверки средств учета. Также этим решением поручено провести пересчет для абонентов, которые получают услуги централизованного водоснабжения с использованием внутридомовых систем с 17 декабря 2017 года, а без использования внутридомовых систем - с 5 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что исполком утвердил новый тариф «Николаевводоканала» – из него исключили поверку счетчиков