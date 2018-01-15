Министр обороны Полторак ограничил себя в возможности награждать оружием гражданских лиц

Министр обороны Украины Степан Полторак ограничил круг лиц, которые ведомство сможет награждать огнестрельным или холодным оружием.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Выступил с инициативой и подписал соответствующий приказ ограничить себя в праве награждать отличием «Огнестрельное оружие» и «Холодное оружие» гражданских лиц», - сообщил Полторак.

По его словам, теперь министр обороны Украины сможет награждать оружием только военных ВСУ и других силовых структур, а также военных в отставке или запасе с правом ношения военной формы.

«Согласно приказу, такими наградами граждане указанной категории смогут быть награждены только один раз», - добавил Полторак.

Напомним, НАБУ открыло дело о раздаривании чиновниками МВД наградного оружия.