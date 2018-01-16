Львов и Тернополь: В Польше хотят дать новым кораблям имена украинских городов

Польская государственная судоходная компания хочет назвать новые корабли в честь бывших польских городов на территории так называемых «восточных областей».

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на Radio Szczecin.

Так, корабль вместимостью 39 000 тонн, который компания вскоре должна получить с китайской верфи, будет называться «Львов». Другие же заказанные корабли назовут Вильнюсом и Тернополем.

- Для западной Польши это хорошие и ностальгические названия. Поэтому мы хотим, чтобы корабли имели названия бывших польских городов на восточных приграничных землях, - рассказал менеджер госкомпании Польское морское пароходство Павел Бжезицкий.

Отмечается, что в польском флоте перед войной уже был парусный корабль под названием «Львов». Бжезицкий считает, что новые названия кораблей - это «политически нейтральный шаг».

- В течение многих лет один из наших кораблей назывался «Львовские Орлята». И это никому не причинило вреда, поэтому с названием «Львов», возможно, также проблем не будет, - уверен он.

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