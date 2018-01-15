Коррупция не позволила николаевцам финишировать в путешествии до Африки на «Москвиче»

Миновав Европу и добравшись до Африки на ржавом «Москвиче», трое «сумасшедших» николаевских путешественников – Андрей Лысков, Игорь Попов и Сергей Зайцев – так и не достигли финальной точки из-за пограничной коррупции.

Будучи почти у цели, парни были вынуждены продать авто и возвращаться в Украину самолетом, написали ребята на страничке проекта в Facebook, передает «NikLife».

Так, судя по публикации от 15 января на Сенегальской границе, николаевским путешественникам был запрещен въезд на «Москвиче» по причине того, что автомобилю больше восьми лет. Далее, прождав около суток официальное лицо, которое в теории могло помочь с проездом, парни столкнулись с требованием взятки в размере 300 евро.

«Естественно рано утром, ближе к обеду и даже в обед никто не приехал, и только тогда, когда англичане решают пить чай, нас навестил человек по имени Мусса. После непродолжительного разговора сообщается, что действительно он нам может помочь. У него для этого есть все бумаги и он предусмотрительно их заполнил нашими данными. Осталось дело за небольшим - за 300 евро. ЧТО?? Мы ждали его 30 часов, чтобы услышать это?», – сообщили возмущенные друзья.

Так как расплатиться за въезд в страну подобным способом парни позволить себе не могли, им пришлось продать своего верного коня заинтересованному мавританцу за 200 евро и отправиться в обратный путь.

«Сойдясь на скромной сумме в 200 евро получаем самое главное - заверение, что автомобиль попадет в хорошие руки. Оказывается, столь строгое правило действует только для иностранцев, а для местных нет. И именно этой лазейкой пользуются хелперы предлагая свои услуги. После продолжительных сборов и прощания с нашим верным конем, мы передали ключи новому владельцу, на коленке составили акт купли-продажи и ночью на такси поехали в Дакар», – написано в публикации.

Напомним, что команда николаевцев с ютуб-канала Car4Man отправилась в Африку на старом «Москвиче» 18 декабря.