Нардеп Ливик привлек 13 миллионов гривен субвенции из Госбюджета на покупку медоборудования для Вознесенской ЦРБ

За счет субвенции из Государственного бюджета на социально-экономическое развитие территорий в Вознесенскую центральную районную больницу было приобретено новейшее медоборудование и спецтранспорт на общую сумму в 13,! миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Украины от БПП Александра Ливика.

Сообщается, что средства были привлечены при активном содействии нардепа. Основная часть аппаратуры и реанимобиль прибыли в распоряжение больницы в конце 2017 года.

«Спасать жизни и улучшать показатели здоровья населения города Вознесенска и соседних районов призвано современное медицинское оборудование от французских, итальянских и других ведущих производителей. Это, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких, детекторы и анализаторы, аппарат УЗИ экспертного класса, видеоэндоскопический комплекс. Стоит отметить, что некоторые аппараты не имеют аналогов ни в одном другом лечебном заведении Николаевской области. Предполагается, что стоимость проведения анализов будет значительно меньшей, чем в частных клиниках. Да и ехать людям далеко не придется», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что по новейшим медицинским стандартам оснащен и реанимобиль С-класса.

«Спецтранспорт на базе автомобиля «Рено» укомплектован всем необходимым оборудованием для эффективной реанимации тяжелобольных людей. В салоне созданы максимально комфортные условия для оказания медпомощи и транспортирования пациентов. Специалисты отмечают, что по своим возможностям данный реанимобиль позволит полностью заменить санитарную авиацию и сэкономить немалые средства для бюджета», - говорится в сообщении.

В презентации оборудования, которая состоялась 10 января, приняли участие работники КУ «Вознесенская центральная районная больница» во главе с главврачём Владимиром Красёхой.

«Врачи тепло поблагодарили за оказание неоценимой помощи народного депутата Александра Ливика, который не только осмотрел новое оборудование и передал ключи от реанимобиля, но и обсудил с присутствующими перспективы дальнейшего развития Вознесенской ЦРБ, которая определена как центр госпитального округа, который включает в себя город Вознесенск и ряд прилегающих районов. Народный депутат заверил медиков, что и на 2018 год постарается привлечь из Госбюджета на нужды медицины еще несколько десятков миллионов гривен. Часть средств планируется направить на строительство нового жилья для молодых специалистов», - сообщили в пресс-службе нардепа.



