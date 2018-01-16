«Nothing personal»: Ермолаев показал, как Палько обвинял антикоррупционный департамент Николаевского горсовета в предвзятости

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько обвинял департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции в предвзятости и придирчивом отношении.

Об этом говорится в одном из официальных ответов Палько, который у себя на странице в социальной сети Facebook опубликовал директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев.

«Действительно, наш департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции направлял немало запросов в департамент ЖКХ так как некоторые тендеры, проводимые департаментом ЖКХ, и качество приёмки отдельных работ вызывали вопросы, и мы хотели получить на них ответы. Такая у нас работа. Nothing personal», - отметил он.

«Но я, наивный, думал, что работу департамента ЖКХ дискредитируют подрядчики, которые лопатами бросают асфальт в лужи, крыши, которые после ремонта текут больше чем до, дороги, которые через месяц после ремонта надо ремонтировать опять. А тут «вот оно че Михалыч», оказывается, департамент ЖКХ дискредитируют не рукожопые подрядчики, а наши запросы», - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в понедельник вечером, 15 января, в Николаеве задержали депутата горсовета от «Оппозиционного блока» Игоря Копейки, который предлагал прокурору взятку в 250 тысяч гривен.

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко отмечал, что помимо Игоря Копейки задержаны еще четыре человека. А в материалах дела фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.