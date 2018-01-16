Из-за войны на Донбассе в Украине началась «тихая» эпидемия ВИЧ

Конфликт на Донбассе усилил распространение по всей Украине вируса иммунодефицита человека.

Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на издание PNAS.

- ВИЧ-инфекция в Украине стала «тихой эпидемией», поскольку половина ВИЧ-инфицированных людей не знает о наличии проблемы, а около 40% людей с только что подтвержденным диагнозом находятся уже на поздних стадиях заболевания, — отмечает издание.

Кроме того, в исследовании установлена связь между перемещением в результате боевых действий приблизительно 1,7 миллионов людей и распространением ВИЧ-инфекции.

Международная команда ученых, возглавляемая специалистами Оксфордского университета и общественной организации Public Health England, проанализировала процессы миграции вирусов в Украине в 2012-2015 годах.

- Война изменила многие вещи в Украине, и эпидемия ВИЧ является одной из них. Когда мы проводили наш анализ, мы смогли показать, что в результате войны распространения вируса с востока на остальную территорию страны было усилено, — сказала ведущий автор Татьяна Васильева, которая работает в отделе зоологии Оксфордского университета.

В Украине один из самых высоких показателей заболеваемости на ВИЧ в Европе — около 220 тысяч инфицированных на 45 млн человек населения.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевщина находится в топ-5 зараженных ВИЧ/СПИДом областей Украины.