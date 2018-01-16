На Николаевщине объявили штормовое предупреждение – ветер усилится до 20 м/с

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Во вторник, 16 января, на Николаевщине ожидается значительное усиление ветра.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

«По данным Николаевского областного центра по гидрометеорологии, 16 января на территории Николаевской области и. Николаева ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Такая ситуация продержится до конца суток», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаевской ОГА советуют отменить автобусные рейсы в случае ухудшения погоды. А коммунальщики начали обрабатывать дороги антигололедным веществом.

Людмила Жерновская

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русскийобщество