На Николаевщине объявили штормовое предупреждение – ветер усилится до 20 м/с

Во вторник, 16 января, на Николаевщине ожидается значительное усиление ветра.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

«По данным Николаевского областного центра по гидрометеорологии, 16 января на территории Николаевской области и. Николаева ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Такая ситуация продержится до конца суток», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаевской ОГА советуют отменить автобусные рейсы в случае ухудшения погоды. А коммунальщики начали обрабатывать дороги антигололедным веществом.