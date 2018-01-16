В Николаеве по улице Московской из-за аварии на трубопроводе вновь не будет отопления в домах

В Николаеве в связи с аварийной ситуацией на подающем трубопроводе магистральной тепловой сети с 16 по 17 января временно будет прекращено теплоснабжение домов по улице Московской, на участке от улицы Дунаева до Адмиральской.

Об этом сообщает «Николаевская ТЭЦ».

Восстановительные работы будут выполнять по улице Московской, между улицей Севастопольская и улицей Чкалова, в связи с этим с 13:00 16 января 2018 до 00:0 17 января 2018 будет прекращено теплоснабжение домов.

Аварийные работы согласованы с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, областным штабом по прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 и будут выполняться непрерывно до момента восстановления теплоснабжения.

В свою очередь, администрация «Николаевской ТЭЦ» приносит свои извинения абонентам и надеется на понимание.

Напомним, что 13 января этого года на улице Московской, на участке от улицы Дунаева до Адмиральской, уже отключали теплоснабжение домов в связи с аварийной ситуацией на подающем трубопроводе магистральной тепловой сети.