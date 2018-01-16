В Николаеве оштрафовали предприятие за нарушения в проекте реконструкции крытого склада в спецпорту «Ольвия»

Управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области оштрафовало ООО «Николаевкомундорпроект» за нарушение градостроительного законодательства при разработке проекта реконструкции «крытого склада с возможностью напольного хранения зерновых культур» на государственном предприятии Специализированный морской порт «Ольвия» (в прошлом – «Октябрьск»).

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГАСИ Николаевщины.

Отмечается, что проектант должен уплатить в государственный бюджет 144 тысяч гривен, законность наложения штрафа доказана в суде.

«В ходе разработки проекта реконструкции существующего склада проектной организацией увеличена площадь застройки на 101,6 м² без получения градостроительных условий и ограничений. Кроме того, не были учтены требования технических условий к инженерному обеспечению объекта строительства пожарной и техногенной безопасности. В частности, объект не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом, а в шкафах пожарных кранов-комплектов не предусмотрено установление кнопок дистанционного запуска насосов», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве оштрафовали подрядчика, который выполнял капремонт теплотрассы ДК «Корабельный».