Собственник коблевского «Мама-пляжа» организовал общественные слушания по благоустройству пляжа, однако активисты их прервали

Собственник коблевского пляжа «Мама-пляж» Олег Изман организовал общественные слушания в сельсовете Коблево, однако активисты и предприниматели не дали их провести.

Об этом сообщают в организации «Общество предпринимателей Коблево».

Согласно сообщению, Изман хотел представить и утвердить план по благоустройству территории площадью 22 сотки, находящейся в его собственности на правах субаренды по договору с ЧП «ААС», в свою очередь получившим эту землю в аренду от очаковского лесхоза на срок 49 лет.

Активисты и предприниматели села во главе с замруководителя «Общества предпринимателей Коблево» Олегом Ангеловым прервали эти слушания, потребовав дождаться решения апелляционного суда о законности функционирования «Мама-пляжа», прежде чем утверждать план по его благоустройству.

«Дело в том, что Анатолий Гуртовой, директор ЧП «ААС» и племянник председателя районного совета Березанского района Гуртового Валентина Николаевича, принял в аренду землю лесхоза без технической документации и дополнительных согласований. В результате этого прокуратура Коблево подала в суд на ЧП «ААС» и «Мама-пляж» и выиграла судебный процесс. На данный момент ответчики подали апелляцию – дело находится на рассмотрении», - говорится в сообщении.

Также они представили официальные документы, свидетельствующие о том, что Изман является налоговым должником – в период с 2012 по 2017 год предприниматель ничего не платил в бюджет сельсовета.

- Считаю необходимым сначала установить границы водоохранной зоны, и только после этого начинать работы касательно формирования земельного участка, - заявил Олег Ангелов.

Также в сообщении идет речь о том, что летом 2017 года один из предпринимателей Коблево Валерий Осипов получил от сельского совета временное разрешение на осуществление предпринимательской деятельности на территории пляжа «Альбатрос», находящегося по соседству с пляжем «Мама-пляж». Однако, начать предпринимательскую деятельность ему так и не удалось.

«Олег Изман, не имея никаких документов на занимаемую территорию кроме сомнительного договора субаренды без указания конкретного размера арендуемой площади и четких координат её расположения, самым эффективным способом избавиться от конкурента выбрал скандальную инсценировку рейдерского захвата пляжа «Альбатрос». О чем прошедшим летом и поведал николаевским СМИ, умолчав о том, что пляж «Альбатрос» является пустующей территорией, находящейся в собственности сельского совета. Также «Мама-пляж» занимает соответствующую территорию незаконно, а за пять лет его работы Изман не платил налоги в бюджет, вследствие чего сумма задолженности перед сельсоветом составила около полумиллиона гривен», - отмечается в сообщении.

В протокол заседания, кроме требований активистов полного погашения налоговых обязательств и законного оформления территории «Мама-пляжа», внесли предложение Олега Ангелова внести корректировки в генеральный план и выделить площади под предпринимательскую деятельность для местных бизнесменов, в том числе на территории 0,22 га, условно принадлежащей Олегу Изману. А секретарь сельсовета Светлана Талоха подтвердила законность этого предложения.

Ранее сообщалось, что хозяйственный суд постановил снести «Мама Пляж» в Коблево.