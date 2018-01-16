«Мы написали заявление в Госпотребслужбу о том, что готовы пройти добровольную проверку», - директор ООО «Чистая вода»

В результате ситуации, сложившейся из-за увеличения количества заболевших гепатитом А, ТМ «Чистая вода» добровольно согласилась на проверку в рамках эпидраседования.

Об этом рассказала директор ООО «Чистая вода» Светлана Молчанова в ходе экскурсии, которая проводилась на производстве, во вторник, 16 января.

– Сразу же мы получили ответ о том, что ТМ «Чиста вода» не причастна к данному событию и никаких претензий к ней не предъявляется. То есть речь идет о производстве бутилированной воды в село Сливино, – сказала Молчанова.

Так, по словам Светланы Молчановой, в течение 18 лет качество данной воды подтверждается сертификатами, в том числе имеется сертификат ГАСК, полученный в марте прошлого года.

Также в ходе экскурсии она рассказала о производстве самой воды, в основе которого лежит процесс, называемый обратный осмос, который состоит в том, что вода подается под большим давлением через непроницаемую мембрану.

– Источником воды является скважина. Поступает вода через накопительную емкость. Дальше она проходит деминерализацию, то есть мы доводим воду до экологического состояния со сбалансированным минеральным составом, – рассказала директор предприятия.

Отмечается, что на производстве данной воды находится также лаборатория, которая осуществляет контроль качества продукции согласно программе, регламенту и техническим условиям.

– Есть рабочая программа и рабочий график, согласно которому работает лаборатория: в каждой партии, в каждом баллоне этой партии делают стандартные анализы. Мы аттестованы на около 15 анализов, и эти показатели к нам приходят и отбирают. Есть микробиологическое исследование, есть биохимическое исследование. Поэтому лаборатория делает эти анализы, – заявила Молчанова. – В результате добровольной проверки управлением Госпотребслужбы, в описании того акта были указаны все пункты контроля, в том числе и санитарный осмотр всего персонала, что заложено нормами, стандартами, правилами.

В комментарии журналистам Светлана Молчанова также рассказала о том, что у ТМ «Чистая вода» имеется пункт продажи в Николаеве, однако там реализуется бутилированная вода, и не является пунктом разлива. При этом после сложившейся ситуации с увеличением количества заболевших вирусным гепатитом А, в результате проверки данной точки реализации воды, она временно приостановила свою деятельность в связи с тем, что Госпотреблужбой было рекомендовано сделать ремонт на том пункте.

Напомним, что Николаевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины заявил, что каких-либо претензий от больных вирусным гепатитом А николаевцев на продукцию ООО «Сквид» – бутилированную воду с торговой маркой «Чистая Вода» не поступало.