В мэрии Николаева отчитались о готовности к сложным погодным условиям

В Николаевском городском совете отчитались о готовности города к сложным погодным условиям, которые ожидаются в ближайшие дни.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Так, по информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета, в материальном резерве города Николаева свыше 25 тысяч литров бензина, свыше 34 тысяч литров дизельного топлива и 3080 литров газа. Резервное топливное хозяйство ЧАО «Николаевская ТЭЦ» насчитывает 210 тонны мазута. Также в городском материальном резерве в наличии 1000 лопат.

Сообщается, что распоряжениями председателей администраций районов согласованные расчеты выделения дополнительной техники от предприятий, учреждений и организаций для расчищения подъездных путей к объектам жизнеобеспечения. Так, администрация Ингульского района при необходимости может дополнительно привлечь 34 единицы техники от 11 организаций; администрация Заводского района - 14 единиц от 8 организаций; администрация Корабельного района - 17 единиц от 9 организаций; администрация Центрального района - 18 единиц от 9 организаций.

«Для предотвращения негативных последствий возможных чрезвычайных ситуаций естественного характера жилищно-коммунальные предприятия Николаева заготовили 751,6 тонну песка и 12,33 тонн соли. Работники ЖКП в количестве 1003 лица (532 дворовых работников) обеспечены шанцевым инструментом - снежными, совковыми и штыковыми лопатами (1455 ед.), ледорубами (392 ед.)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на объектах хозяйственной деятельности города насчитывается 145 автономных источникиов энергопитания. Автономные источники энергоснабжения имеют ГКП «Николаевоблтеплоэнерго», ГКП «Николаевводоканал», городские больницы № 1, 3, 4, детская больница №2, БСМП, роддома №1, 2, 3.

Кроме того, согласован вопрос с ООО «Маркони» относительно привлечения плавсредств ледового класса для проведения ледокольных работ на водной акватории города в случае осложнений при ледоходе.

С целью избежания гибели людей от переохлаждения в зимний период определенные места развертывания и функционирования пунктов горячего питания и пунктов обогрева бездомных лиц : В Корабельном районе - по ул. Металлургов, 8, в Заводском районе - по ул. Кузнецькій, 1, в Центральном районе - по ул. Шевченко, 19 а, в Інгульському районе - по ул. 12 Продольный, 50 а, ул. Круговой, 47, просп. Мира, 2а.

Ранее сообщалось, что спасатели сообщили об ухудшении погоды на Николаевщине в ближайшие дни.

Напомним, что в Николаеве к концу дня ожидается усиление снегопада - коммунальщики уверяют, что ситуация под контролем.

Также напомним, что в мэрии Николаева просят убрать автомобили с обочин, чтобы не мешать снегоуборочной технике.