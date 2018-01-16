«Мы уже наназначались»: члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ не поддержали кандидата на должность директора КП «Гуртожиток»

Во вторник, 16 января, члены постоянной комиссии по вопросам ЖКХ во время внеочередного заседания отказали претенденту на должность директора коммунального предприятия «Гуртожиток».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Заслушав краткую биографию претендента Бориса Матыцина, депутаты поинтересовались об осведомленности проблем предприятия, долги которого превышают 30 миллионов гривен и попросил рассказать о возможных способах решения сложившейся проблемы.

Борис Матыцин - Как житель города Николаева, я постоянно просматриваю прессу и стараюсь быть в курсе событий. Для коммунальных предприятий конечный пункт - это создание благоприятных условий для благоприятного проживания граждан, - рассказал Матыцин.

Отметим, что Владислав Ентин был в недоумении того, как вопрос касательно рассмотрения кандидатуры директора КП «Гуртожиток» попал на комиссию, так как данное предприятие в планах объявить банкротом и начать процедуру его ликвидации. Более того, кроме обращения Татьяны Казаковой у комиссии нет никаких соответствующих документов. В итоге Ентин высказал мнение, что необходимо делать конкурс на данную должность.

- А вот так вот принимать решение и назначать на должность – мы уже наназначались, я в этом участвовать не буду, - заявил он.

В свою очередь, Алексей Лепишев попросил рассказать Матыцина о программе развития предприятия.

- Для начала нужно провести инвентаризацию зданий и помещений предприятия, уточнить количество прописанных и фактически проживающих, и разобраться с тарифами, - ответил Матыцин.

На что депутаты комиссии сообщили, что документы по инвентаризации и списки проживающих есть.

В итоге за Матыцина проголосовали только три депутата и решение не было принято.

Напомним, что директор коммунального предприятия «Гуртожиток» Евгений Павлович написал заявление на увольнение.