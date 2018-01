«Закрыться или измениться»: известный украинский портал «Историческая правда» просит финансовой поддержки

Интернет-издание «Историческая правда» в связи с нехваткой материального обеспечения и кадров огласила кампания по сбору средств «От Независимости к Независимости».

Об этом говорится в заявлении редакции, обнародованном на «Исторической правде».

Так, проект был создан в 2010 году тремя украинскими журналистами: Вахтангом Кипиани, Павлом Солодько и Александром Зинченко.

«Для создания «Исторической правды» не было ничего кроме желания. Небольшие деньги для оплаты хостинга и для одной редакторской ставки выделила интернет-газета «Украинская правда». Но остальные авторы и редакторы все годы существования проекта работали безвозмездно, как волонтеры», – говорится в обращении.

Отмечается, что «Историческая правда» с начала своего основания опубликовала около 9 тысяч научно-популярных, научных и полемичных публикаций. Всего насчитано 600 авторы, 7 спецпроектов: «Голодомор», «Холокост от пуль», «Динамический музей», «Канадиана», «Катынское дело», «Помним Волынь», «Украинская Революция». Также благодаря сотрудничеству с украинскими издательствами создана «Библиотека Исторической правда», которая выпустила шесть книг.

«Историческая правда» появилась как спонтанная реакция на радикальные изменения в исторической политике времен Януковича. У нас не было времени задуматься над институционной стабильностью проекта. Надо было действовать. А после событий Революции Достоинства, русской вооруженной агрессии и начала Войны за независимость, мы столкнулись с новыми непреодолимыми вызовами. После Майдана и начала русской агрессии украинцы захотели больше узнавать о своей истории. Именно в марте 2014 года был установленный рекорд - 1 миллион посетителей в течение месяца. Однако. Бессменный редактор сайта Павел Солодько был мобилизован в украинские войска. Александр Зинченко принял предложение приобщиться к формированию новой политики памяти в Украине, и был назначен заместителем директора Украинского института национальной памяти. Вахтанг Кипиани делил свои волонтерские обязанности главного редактора «Исторической правды» с работой в качестве автора одноименного телевизионного проекта. Обновление сайта руками одного редактора вместо трех не могло не отразиться на работе «Исторической правды». Мы стали меньше публиковать текстов. Мы не могли удовлетворить увеличение спроса общества на историческую информацию», – отмечается в обращении.

«Мы поняли, что нас ожидает выбор между двумя «З»: закрыться, или измениться. Какое из двух «З» мы должны выбрать - зависит от вас», – отметили авторы обращения.

В результате была создана общественная организация «Историческая правда», таким образом, планируется обеспечить эффективность самого проекта. Так, для изменений работы проекта требуются 4 редактора, проект-менеджер и корректор.

«Деятельность ОО нуждается сопровождения юриста и бухгалтера. Мы объявляем кампанию сбора средств «От независимости к независимости». Мы должны собрать 1 миллион гривен от 26-го Дня независимости 24 августа 2017 года к 100-летию провозглашения независимости УНР 22 января 2018 года. Мы также планируем создать «вечный фонд» - ендаумент, который будет покрывать расходы проекта в будущем», – говорится в обращении.

Среди изменений, которые планирует внедрить «Историческая правда»: больше новостей от украинских и мировых научных институций, музеев, исследователей, больше популярных и научных текстов о важных событиях прошлого, больше публикаций уникальных артефактов и книжных обзоров.

«Историческая правда» только что запустила новый специальный проект «Украинская Революция», который посвящен событиям 1917-1921 года. В конце года мы откроем специальную страницу «Непокоренные» об украинском освободительном движении. В наших планах - специальный проект об истории взаимовлияний украинцев и евреев. Мы готовим новую страницу «Музей прессы», – сообщают авторы обращения.

