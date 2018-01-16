Украина остается частично свободной страной, - международные правозащитники

Международная правозащитная организация Freedom House снова причислила Украину к частично свободным странам.

Об этом сказано в докладе за 2017 год, опубликованном на сайте организации.

Каждую страну правозащитники оценивают по двум критериям (уровню политических прав и гражданской свободы) по шкале от 1 до 7, где 1 - самый лучший показатель, а 7 - самый худший. Украина, как и год назад, получила 3 балла по обоим критериям (частично свободная). По 100-балльной системе Украина набрала 62 пункт (чем больше - тем более свободная страна). В прошлогоднем докладе у Украины был 61 балл.

Внимание: обозначение Крыма другим цветом НЕ означает, что Freedom House ставит под сомнение его принадлежность Украине

Крым, который находится под российской оккупацией, получил 7 баллов из 7 по уровню политических прав и 6 баллов по уровню гражданской свободы. свободная). По 100-балльной системе Крым набрал 9 пунктов, это одна из наименее свободных территорий в мире.

"Украина все еще оправляется от беспорядка, связанного с лишением президентской власти Виктора Януковича в 2014 году, а также кризиса, который начался из-за российской оккупации Крыма и военной поддержки сепаратистов на Донбассе в Восточной Украине. Неспособность власти расследовать широкомасштабную коррупцию на руководящих должностях подорвала уровень поддержки правительства среди населения и влияние на попытки проведения реформ. В сфере гражданских свобод политическое давление и нападения на журналистов угрожают свободе прессы", - характеризует Украину Freedom House.

Ключевыми событиями 2017 года в Украине названы медицинская и образовательная реформа, а также усиление власти местных и областных администраций; замедление борьбы с коррупцией и нападки на антикоррупционные органы; ограничение доступа к российским сайтам; продолжающиеся бои на востоке Украины.

Из 195 стран, которые оценивались, 88 были признаны свободными, 58 – частично свободными и 49 – несвободными.

Напомним, что Украина считалась частично свободной со времени объявления независимости в 1991 году вплоть до Оранжевой революции. В годы президентства Виктора Ющенко страна считалась свободной, однако с приходом к власти Виктора Януковича ситуация снова ухудшилась.