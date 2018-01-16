Корь пришла в Украину из Румынии, - глава Минздрава Супрун

Вспышка кори пришла в Украину из Румынии.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает Укринформ.

- Корь в Украине есть, и мы должны действовать. Она пришла к нам из Румынии, где также есть проблема с вакцинацией, - сказала глава Минздрава.

Супрун подчеркнула, что вспышка кори была неизбежна из-за низкого уровня вакцинации.

По ее словам, за последнее время прививки от кори сделали в два раза больше детей, чем в прошлом году.

- Уровень вакцинации удвоился. 487 тысяч семей вакцинировали своих детей, - добавила глава ведомства.

Отметим, что за 11 месяцев 2017 года корью в Украине заболели 3 382 человека. В прошлом году было зафиксировано четыре смертельных случая, однако сегодня на брифинге и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что погибших было 6, из них 4 детей.

Напомним, на Николаевщине растет количество зафиксированных случаев заболевания корью: у восьмерых тяжелое протекание болезни.

Как известно, в Одесской области от кори умер 5-летний ребенок - это шестая жертва с начала вспышки инфекции.