Украина получит летальное оружие «Javelin» бесплатно, - посол США

Посол США Мари Йованович сообщила, что американское правительство предоставит Украине оружие, в том числе противотанковые комплексы «Джавелин», бесплатно.

Об этом Йованович заявила в интервью «РБК-Украина».

- Действительно в прошлом году Администрация [президента США] приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет. У нас, как и в Украине, есть определенная процедура - для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации, - сказала она.

Йованович не смогла уточнить, соответствует ли действительности информация, что Украина не сможет использовать это летальное вооружение в зоне АТО.

- Детали еще прорабатываются. И мы работаем не только в рамках нашего внутреннего процесса с Конгрессом, но и в ходе переговоров и координации с правительством Украины. Однако, еще раз подчеркну, что речь идет именно об оборонительном вооружении, - добавила она.

На вопрос, будут ли это поставки от правительства США или Украина будет заключать контракты с отдельными производителями вооружения, Йованович ответила так:

- Сейчас мы говорим об оборонной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи - это совсем другой вопрос.

На уточняющий вопрос, получит ли Украина это летальное вооружение абсолютно бесплатно, она ответила: «Да».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что сенат США одобрил выделение Украине $500 миллионов помощи и летальное оружие.