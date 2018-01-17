И.о. мэра Николаева Казакова заступилась за директора департамента ЖКХ Палько: «Лучший специалист»

Татьяна Казакова Исполняющая обязанности городского головы Николаева Татьяна Казакова заступилась за директора департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Андрея Палько и заявила, что на данный момент она не собирается отстранять его от должности, передает издание «Инше.ТВ».

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве задержали депутата горсовета от «Оппозиционного блока» Игоря Копейки, который предлагал прокурору взятку в 250 тысяч гривен. В материалах соответствующего производства фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.

– Мне нужны документы из прокуратуры, чтобы я отстраняла. Если что-то будет, тогда будут приниматься какие-то решения, — сказала она.

Также Татьяна Казакова не стала комментировать сам факт обысков:

– Это надо к правоохранительным органам обращаться, они же проводят мероприятия (обыски – прим.).

Кроме того, секретарь горсовета считает, что Андрей Палько на сегодня является лучшим специалистом в городе по направлению ЖКХ вместе с экс-вице-мэра Валентином Гайдаржи, который сейчас работает заместителем главы облгосадминистрации.

– Палько на сегодняшний момент среди всех тех, кто у нас работает в системе ЖКХ, лучший специалист, — добавила она.

Хотя при этом она указала на то, что департамент ЖКХ освоил около 70% бюджетных средств, что делает его худшим распорядителем средств, но, по её словам, в этом не столько вина Андрея Палько, сколько то, что не все тендеры были проведены своевременно по причине вмешательства некоторых заместителей мэра.