В мэрии Николаева провели жеребьевку проектов в рамках программы «Общественный бюджет»

В Николаевском городском совете в среду, 17 января, была проведена жеребьевка с целью присвоения личного номера проектам, которые получили положительную предварительную оценку координационного совета в рамках программы «Общественный бюджет».

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Ранее сообщалось, что на проекты николаевцев по развитию города планируется выделить около 10 миллионов гривен из городского бюджета. В рамках программы «Общественный бюджет» 2018 года всего подано 117 проектов, из которых малых – 50 (на сумму до 200 тысяч гривен), больших – 67 (на сумму от 200 тысяч гривен до 1 миллиона), на общую сумму 56,12 миллионов гривен.

Так, в ходе заседания экспертной группы по вопросам Общественного бюджета директор департамента экономического развития Николаевского городского совета Татьяны Шуличенко, в соответствии с замечаниями экспертов сообщила, что к следующему этапу - открытому голосованию - допущены 76 из 117 представленных проектов, из них 44 крупных и 32 - малых. 6 заявок был и сняты с рассмотрения по согласию авторов, еще 33 проекта не соответствовали правилам программы.

«Проекты, которые получили положительную оценку экспертов, выносятся на голосование граждан, зарегистрированных и проживающих в Николаеве. Голосование начнется 8 февраля и продлится 14 дней», - сообщила Татьяна Шуличенко.

Отмечается, что каждый житель города сможет проголосовать за 2 проекта - один большой и один маленький.

Итоги голосования устанавливаются путем подсчета количества голосов, отданных за тот или иной проект. Подсчет голосов в электронном и бумажном вариантах организует и обобщает координационный совет.

«Победителями голосования будут проекты, набравшие наибольшее количество голосов по рейтинговой системе. Если в результате голосования два или несколько проектов получили одинаковое количество баллов, приоритетность проектного предложения определяется жеребьевкой, которое проводит координационный совет в присутствии авторов», - говорится в сообщении.

Согласно содержанию Положения об Общественном бюджете Николаева, в случае недостатка средств на реализацию очередного проекта из перечня проектов-победителей, учитывается следующий из проектов-победителей, ориентировочная стоимость реализации которого приведет к превышению суммы средств, предусмотренных Программой на соответствующий период для финансирования проектов за счет средств Общественного бюджета.

Напомним, что что николаевцы за счет «Общественного бюджета» хотят обустроить спортивные площадки, а также создать спортивную площадку для собак.